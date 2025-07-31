شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مبادرة "صحح مفاهيمك" مشروع وطنى شامل يواجه التطرف والإرهاب - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تُمثّل مشروعًا وطنيًّا شاملًا، يأتي استكمالًا للجهود المصرية الرامية إلى مواجهة فكر الإرهاب والتطرف من ناحية، بالمواكبة مع انطلاقة جديدة لمسار آخر يقوم على تحصين المجتمع من الأفكار الهدّامة التي تستهدف استقراره وتماسكه.

وأوضح وزير الأوقاف خلال لقائه صحفيين الوزارة ، أن المبادرة تسعى من جهة إلى تفكيك أوهام الجماعات المتطرفة وكشف زيف شعاراتها، ومن جهة أخرى إلى حشد طاقات الدولة ومؤسساتها لبدء مواجهة جادّة لكل صور التراجع القيمي والسلوكي، بما يُسهم في ترسيخ منظومة أخلاقية راقية تشمل كل ميادين الحياة.

وأشار إلى أن المبادرة تُشكّل خطوةً مهمةً في تحصين الوطن من التحديات الفكرية والسلوكية، وتعزيز الانضباط، وبناء وعي جمعي يقوم على قيم الرحمة، والانتماء، واحترام القانون، وتخطو خطوات جادة نحو بناء الإنسان.



