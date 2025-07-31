شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر الوطنية حول الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا الآن، لاطلاع الرأى العام على مدى جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، وسائل الإعلام والصحف لحضور وقائع المؤتمر الصحفى، الذى يعقده القاضى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة.

يذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ تتم خارج مصر يومى الجمعة والسبت، وفى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.