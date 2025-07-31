شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب يفرض عقوبات على منظمة التحرير الفلسطينية ومسئولين حكوميين - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية يوم الخميس، قائلةً إن الجماعتين تقوضان جهود السلام، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الأمريكيون، كل على حدة، لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وفقا لوكالة رويترز، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين من الحصول على تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أنها لم تُحدد أي أفراد.

وقالت الوزارة في بيان: "من مصلحتنا الأمنية القومية فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام".

وأضافت وزارة الخارجية الامريكية، أن الجماعتين الفلسطينيتين "اتخذتا إجراءات لتدويل صراعهما مع إسرائيل"، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية، وأن كلتيهما استمرتا في "دعم الإرهاب" كما جاء في البيان.

تأتي العقوبات في الوقت الذي كان من المتوقع فيه وصول المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى إسرائيل يوم الخميس في محاولة لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني.

وتواجه إسرائيل ضغوطًا عالمية متزايدة بسبب الحرب في غزة، وقد أعلنت عدة قوى غربية أنها ستعترف بدولة فلسطينية اخرها كندا التي هاجمها الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب لهذا السبب، حيث قائل إنه سيكون "من الصعب للغاية" إبرام اتفاق بعد اعلان كندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل بعد اعلان بريطانيا وفرنسا.