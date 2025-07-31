الارشيف / أخبار مصر

بعد قليل.. بدء مؤتمر "الوطنية للانتخابات" حول الاستعدادات لانتخابات الشيوخ - الخليج 365

0 نشر
0 تبليغ

بعد قليل.. بدء مؤتمر "الوطنية للانتخابات" حول الاستعدادات لانتخابات الشيوخ - الخليج 365

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. بدء مؤتمر "الوطنية للانتخابات" حول الاستعدادات لانتخابات الشيوخ - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

الخميس، 31 يوليو 2025 04:45 م

تبدأ بعد قليل فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى يعقده القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن الاستعدادات التى أخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

 

ويعقد المؤتمر بمقر الهيئة بعد قليل، لاطلاع الرأى العام على مدى جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

 

يذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ تتم خارج مصر يومى الجمعة والسبت، وفى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements