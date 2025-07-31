شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. بدء مؤتمر "الوطنية للانتخابات" حول الاستعدادات لانتخابات الشيوخ - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ بعد قليل فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى يعقده القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن الاستعدادات التى أخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويعقد المؤتمر بمقر الهيئة بعد قليل، لاطلاع الرأى العام على مدى جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

يذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ تتم خارج مصر يومى الجمعة والسبت، وفى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.