بأعلام إسرائيل.. مظاهرات الإخوان مستمرة أمام سفارة مصر فى تل أبيب.. فيديو - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد -

في مشهد عبثي، يعكس الخدمات الجليلة التي قدمتها أحد الحركات الفلسطينية لبنيامين نتنياهو وحكومته، احتفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية بالتظاهرات التي نظمها ما يعرف بـ"الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني" ـ أحد أفرع جماعة الإخوان ـ أمام السفارة المصرية لدي تل أبيب للمطالبة بفتح معبر رفح، ووقف العدوان علي غزة، في انعكاس صريح لتشويه الدور المصري، الذي دأب على الدفاع عن القضية، وحماية حقوق الفلسطينيين في الحياة والأمن وبناء دولتهم، وهو ما بدا منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان على غزة، بعد أحداث السابع من أكتوبر.

ورغم حملة الإدانات المتتالية من الداخل الفلسطيني لتلك التظاهرة المسيئة، لما تحمله من نكران للواقع وتجاهل مشبوه للدور المصري في رفع المعاناة عن أهالي القطاع، سلطت صحيفة هاآرتس الضوء علي التظاهرة فور تنظيمها، مشيرة في تقرير لها إلى أن المتظاهرين طالبوا بإعادة فتح معبر رفح، ومنددين ـ علي حد وصف الصحيفة العبرية ـ بدور مصر في الحصار المستمر على قطاع غزة، موضحة أن التظاهرة شارك بها "نشطاء يهود".

ومن جانبه، اتهم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني زيد الأيوبي، حركة حماس بإنكار الجهود المصرية المستمرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم وضوح الظروف المعقدة التي تعيق حركة المعابر، خصوصًا من الجانب الفلسطيني.

وقال الأيوبي في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إن حركة حماس ليست سوى "أداة في يد بعض القوى الإقليمية"، تنفذ أجندات هذه القوى التي تشمل بعض الدول أو الجماعات، مثل من يطلقون على أنفسهم "الجماعة الإسلامية" أو جماعة "الإخوان المسلمين".

وأضاف أن إنكار حماس للدور المصري يأتي في سياق سياسي يخدم هذه الأجندات، على الرغم من معرفة المجتمع الدولي جيدًا بأن السبب الرئيسي في تعقيد الوضع الإنساني وإغلاق المعابر هو ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

بينما قال المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع إن الدعوات للتظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب تمثل انحرافًا خطيرًا عن جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا السلوك لا يعبر عن موقف وطني مسؤول، بل يكشف محاولات مستمرة لعزل مصر عن المشهد الفلسطيني، رغم أنها الحاضن والداعم التاريخي الأبرز.

وأوضح مطاوع أن ما تقوم به القاهرة على الصعيدين الإنساني والسياسي، من فتح لمعبر رفح وتسهيل دخول المساعدات، وصولًا إلى جهود التهدئة وإعادة الإعمار، يجعلها في موقع متقدم لا يمكن استهدافه بهذه الطريقة الرخيصة، مشيرًا إلى أن من يروّج لهذه الحملات يخدم أجندات مشبوهة تهدف لإرباك الموقف العربي وتشتيت الجهود.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يعرف جيدًا من يقف معه ومن يتاجر بقضيته، وأن مصر قدمت تضحيات لا ينكرها إلا جاحد، لافتًا إلى أن أي محاولة للنيل من مكانتها في هذا التوقيت لن تكون سوى خدمة مجانية للاحتلال الذي يسعى إلى كسر حائط الدعم العربي الأصيل.

وعلي مدار اليومين الماضيين، أطلقت حركة حماس والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية دعوات للتظاهر أمام السفارات المصرية وحصارها بالخارج، متجاهلين السفارات الإسرائيلية والأمريكية وتجاهلهم للتظاهر أمام مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقود العدوان الإسرائيلي على غزة، بالإضافة لعدم تنظيمهم لأي تظاهرات أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية أو الكنيست الإسرائيلي، وهو ما يؤكد التضليل الذي تمارسه الحركة عن السبب الحقيقي في محاصرة غزة والعدوان عليها.



وأعرب عدد من الخبراء الفلسطينيين المتخصصين في الشؤون الإسرائيلية عن دهشتهم من سماح تل أبيب للحركة الإسلامية فرع رائد صلاح المحظورة بالتظاهر أمام سفارة مصر لدى تل أبيب، مؤكدين وجود ارتباط رئيسي بين الكيان المحتل وقادة الحركة الذين يتظاهرون أمام السفارة المصرية لدى تل أبيب بقوات إسرائيلية.