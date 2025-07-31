شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للانتخابات": وفرنا كل التسهيلات التقنية لتمكين الناخبين من التصويت - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشارع المصري يشهد حراكا سياسيا وانتخابيا واسع النطاق استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، موضحا أن الأمر يتجاوز عقد المؤتمرات إلى تعبير حقيقى عن الوعى الشعبى وحق الاختيار.

أوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى كلمته بمناسبة انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، أن الهيئة التزمت بالمعايير الدولية، ووفرت كل التسهيلات التقنية لتمكين المواطنين من التصويت بسهولة ويسر، بما يضمن وصول صوت الناخب إلى صندوق الاقتراع دون توجيه.