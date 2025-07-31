شكرا لقرائتكم خبر عن حازم بدوى: انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ تحت إشراف قضائى كامل ومتابعة دولية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حازم بدوي بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ، ستجرى تحت إشراف قضائي كامل.

أضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى كلمته بمناسبة انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، سيكون هناك قاضٍ على كل صندوق انتخابي، مع متابعة من بعثات دبلوماسية لعشرين سفارة أجنبية، و9 منظمات دولية، بالإضافة إلى 59 منظمة محلية و168 وسيلة إعلام دولية.