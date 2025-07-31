شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتارية الشباب باتحاد العمال تطلق خطة لمواجهة الشائعات وإعداد كوادر نقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت سكرتارية الشباب بـ اتحاد نقابات عمال مصر، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا برئاسة عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لبحث الرؤية المستقبلية للسكرتارية وتفعيل دورها التوعوي والمجتمعي والعمالي مع التركيز على المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري المقبل المتمثل في انتخابات مجلس الشورى.

ناقش الاجتماع آليات تطوير أنشطة السكرتارية خلال الفترة المقبلة من خلال اطلاق حملات توعية موسعة على منصات التواصل الاجتماعي لنشر الوعي النقابي والمجتمعي بين الشباب والتعريف بحقوقهم وواجباتهم إلى جانب اطلاق مبادرات مجتمعية تعزز دور شباب العمال في خدمة المجتمع وبيئة العمل.

كما تضمن الاجتماع بحث خطة لإعداد كوادر نقابية شبابية قادرة على التفاوض والاتصال الفعال وتمثيل العمال في مختلف المحافل بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويسهم في صناعة جيل واع من القيادات النقابية كما أكد الاجتماع على أهمية تعزيز وعي الشباب بكيفية التصدي للشائعات وعدم التأثر بها من خلال التوعية المستمرة وتقديم المعلومة الصحيحة عبر القنوات الرسمية للاتحاد وحملاته الرقمية.

وخلال الاجتماع، أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد، أن اتحاد العمال يراهن على وعي الشباب باعتباره خط الدفاع الاول ضد الشائعات والتحديات المجتمعية والعمالية، قائلا: إن شباب العمال هم ركيزة اساسية للحركة النقابية في مصر ونعتمد عليهم في مواجهة الحملات السلبية والتصدي للشائعات والمشاركة الفعالة في كل الاستحقاقات الوطنية وعلى راسها انتخابات مجلس الشورى كما ان الاتحاد مستمر في دعم كل المبادرات التي تخدم الشباب وتوسع دائرة الوعي النقابي.

ومن جانبه، أوضح محمد حنفي أن سكرتارية الشباب تعمل على تنفيذ خطة شاملة تشمل حملات توعية ومبادرات مجتمعية وحملات رقمية على السوشيال ميديا الى جانب اعداد كوادر شبابية قادرة على التفاوض والاتصال الفعال والمساهمة في نشر الوعي بكيفية مواجهة الشائعات وعدم الانسياق وراءها بما يعزز دور الشباب في حماية الحركة النقابية والمجتمع.