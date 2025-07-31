شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مشارك بكنائس الشرق الأوسط: مصر لم تتخلَ عن فلسطين يوما والمزايدات لمكاسب شخصية والان مع تفاصيل الخبر

أكد القس رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط وراعى الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج، أن الدولة المصرية تقف منذ عقود إلى جانب القضية الفلسطينية، وتدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بكل السبل، مشددًا على أن بعض الأصوات التى تحاول إحراج الدولة أو التقليل من دورها، لا تخدم سوى مصالحها الخاصة أو أجندات خارجية مشبوهة.

مصر منحازة للحق الفلسطيني منذ البداية

وقال القس رفعت فكري، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مصر لم تتخلَ يومًا عن الشعب الفلسطيني، وكانت منذ اللحظة الأولى للصراع العربي الإسرائيلي في خندق دعم القضية، متابعًا: "مصر دائمًا منحازة للحق الفلسطينى.. ولم تتاجر يومًا بهذه القضية، بل دافعت عنها بكل ما تملك، سياسيًا وإنسانيًا ودبلوماسيًا".

من يهاجمون الدولة لا يملكون إخلاصًا لمصر وفلسطين

وانتقد القس فكري بشدة بعض الأصوات التي تهاجم الدولة المصرية وتتهمها بالتقصير في دعم القضية، مؤكدًا أن هؤلاء "لا يملكون إخلاصًا لا للوطن ولا حتى للقضية الفلسطينية"، بل يستغلونها في المزايدات وتحقيق مصالح خاصة وربحية.

وأضاف: "هناك من يتاجرون بالقضية الفلسطينية.. لا يريدون حلًا ولا سلامًا، بل يسعون لزيادة الفوضى وإدامة الصراع لأغراضهم".

مصر ترفض التهجير.. والرئيس السيسي يدير الملف بحكمة

وأشاد القس رفعت فكرى بالموقف الثابت للرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية أعلنت رفضها التام لأي حلول تؤدي إلى خروج الفلسطينيين من أرضهم، وتتعامل مع الملف الفلسطيني بمنتهى الحكمة والاتزان السياسى.

وأشار إلى أن: "الرئيس السيسي منذ البداية رفض فكرة التهجير.. وأكد أن الفلسطينيين يجب أن يبقوا على أرضهم مهما كانت التحديات".

التعاون بين بعض الفصائل المتطرفة يهدد استقرار مصر

وحذر فكرى من التحالفات المريبة بين جماعة الإخوان المسلمين وبعض الفصائل المسلحة، مؤكدًا أن هذه التحالفات لا تصب مطلقًا في صالح استقرار الدولة المصرية، بل تسعى إلى إثارة البلبلة ونشر الفوضى.

وقال: "هناك تعاون واضح بين جماعة الإخوان وهذه الفصائل.. ولا يريد هؤلاء استقرارًا في مصر أو المنطقة، بل يستغلون أي فرصة لإحداث اضطراب".

دعوة إلى اليقظة ودعم الدولة في موقفها العادل

واختتم القس رفعت فكري تصريحاته بالدعوة إلى جميع المصريين بأن يكونوا على وعي بما يُحاك ضد الدولة المصرية، مشددًا على أن مصر لم تُقصّر أبدًا في دعم القضية الفلسطينية، ولكنها تتعامل معها بعقلانية ومسؤولية.

"أدعو كل المصريين العقلاء إلى أن يكونوا يقظين.. مصر تتعامل بحكمة مع قضية شائكة، ولم تتخلَ يومًا عن دعمها للفلسطينيين".