نقيب السكة الحديد: لا صحة لإلغاء حافز التميز.. وندرس زيادة مخصصات علاج أسر العاملين

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بـ السكك الحديدية والمترو والشركات التابعة، أنه فى إطار سعي النقابة للتخفيف عن كاهل العاملين، فقد وافق المهندس محمد عامر رئيس الهيئة على عمل حصر للعاملين وأسرهم أصحاب الحق في العلاج على نفقة الهيئة وعمل الدراسة اللازمة لزيادة مخصصات علاجهم على نفقة الهيئة تخفيفا عن كاهل العاملين في ظل ارتفاع تكاليف العلاج وأسعار الأدوية.

وأضاف فكرى: أنه إيماء إلى ما أثير وتردد مؤخرا من بعض العاملين وعلى بعض منصات التواصل بشأن إلغاء حافز التميز والذي أقره الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة والمحدد بمبلغ 3000 جنيه للمهندسين و 2000 جنيه لباقي العاملين، لا صحة لهذه الإشاعات وجاري مراجعة الكشوف واعتمادها بمعرفة نواب رئيس الهيئة للقطاعات حسب نسب التقييم لكل موظف .

وأضاف رئيس النقابة على الجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والتي لا تهدف إلا لزعزعة الاستقرار وأمن الهيئة، مؤكدا أن جميع قيادات الهيئة متضامنين ومتعاونين لأقصى درجة مع النقابة في تحقيق وتلبية طلبات العاملين المشروعة.