شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة ينعى الفتيات ضحايا حادث الحافلة في محافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص الحزن والآسى الفتيات الثلاثة ضحايا حادث الحافلة في محافظة المنيا صباح أمس، وهن ريموندا شكري عزيز، ميرنا يعقوب وجيه ،دينا أشرف شحاتة ، خادمات الكنيسة واللاتي ودعن الحياة عن عمر تسعة عشر عاماً.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ حزنها لرحيل ثلاث شابات في عمر الزهور خرجن من أجل خدمة الآخرين بروح المحبة والعطاء، مؤكدة أن فجيعة رحيلهن المفاجئ تمس قلوب كل المصريين وأن ما قدمنه من تفانٍ في العمل التطوعي سيظل رسالة نور وإنسانية خالدة ، فهن نموذجاً مشرفاً في العطاء والتطوع والعمل المجتمعي في ريعان الشباب.

وتقدمت رئيسة المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الفقيدات وذويهن ، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان ، أو يمن الله بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



