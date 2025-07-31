شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرافق: عُمرة مجانية للعاملين المتميزين بالإسكان والمياه والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، برئاسة هشام فؤاد، تقديم رحلات عمرة مجانية للعاملين المتميزين بقطاعات وشركات المرافق العامة الأربعة من: الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإسكان على مستوى الجمهورية، من خلال ترشيح عامل واحد فقط من كل شركة نظرا لاسهاماتهم في:-

- الابتكار أو المساهمة في تطوير عملة والارتقاء به.

- تحقيق أعلي نسبة إداء في العمل.

- المساهمة بالنهوض بشركتة.

وأكد "فؤاد" أن تلك الخطوة تأتي تأكيدا لدور النقابة الذي لا يقتصر على الدعم المهني فحسب، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي للعاملين، إذ نؤمن أن الإنسان هو محور التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تعزيز الإنتماء وتحفيز العاملين المستمر يرسي دعائم مجتمع عمل متكامل، يشعر فيه العامل بأنه شريك حقيقي في صناعة النجاح، لافتا إلى أن هذا هو النهج الذي يتوافق تماماً مع توجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن والعامل في صدارة أولوياتها.

وأشار إلى أن ذلك تحت رعاية محمود عصمت، وزير الكهرباء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وفي ظل القيادة الحكيمة للرئيس، عبد الفتاح السيسى، الذي أولى ملف العمال والخدمات العامة اهتماما بالغا، ويأتي دور النقابة العامة للعاملين بالمرافق، ليكون امتدادا لهذا الرؤى التطويرية من منطلق إيمانها الراسخ بدور العمال كركيزة أساسية لتحقيق التقدم.