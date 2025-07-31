شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يجرى زيارة مفاجئة لمكتبى عمل الضبعة والعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير العمل محمد جبران، اليوم، الخميس، بزيارة مفاجئة إلى مكتبي عمل تراخيص الأجانب بمدينة الضبعة ،والعلمين بمحافظة مطروح، لمتابعة سير العمل.

وخلال تفقده مكتب عمل العلمين وجه بغلقه وسرعة توفير بديل له بشكل عاجل ليتناسب مع الهوية البصرية للوزارة، وفي مكتب عمل الضبعة حث الوزير جميع العاملين فيه على بَذّل المزيد من الجهود لتوفير خدمات متكاملة للعمالة الأجنبية في المنطقة، خاصة مع مشروع الضبعة النووية، وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص العمل، وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالعمالة الأجنبية، بالإضافة إلى خدمات التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية.

كما تفقد قطعة أرض مُخصصة للتوسع في تعدد الأنشطة للمكتب، ووجه الوزير بالمزيد من التطوير، في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" لتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، داخل مديريات ومكاتب العمل في جميع المحافظات لتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الوزير على أهمية "مكتب عمل الضبعة"، تزامنا مع ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع الشركات العاملة في مشروع الضبعة النووية، ومعرفة احتياجاتها من العمالة الماهرة والمُدربة وتوفيرها، وكذلك التعاون في مجالات التدريب المهني ،والسلامة والصحة المهنية، وتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بالمشروع.