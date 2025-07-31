شكرا لقرائتكم خبر عن العتبة تتخلص من العشوائية.. تنظيم الباعة الجائلين مع فتح الشوارع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365، بث مباشر من شوارع العتبة بعد إنشاء نماذج جديدة لتنظيم وقوف الباعة الجائلين، ضمن خطة الدولة لمواجهة تكرار الحرائق في العتبة والموسكى وإعادة تنظم الباعة بالشوارع مع إتاحة ممرات آمنة للمشاة والسيارات، وإنشاء شبكات لمكافحة الحرائق.

ويجرى تنفيذ مشروع التطوير في 3 شوارع قريبة من ميدان العتبة وهى شوارع الجوهرى والعسيلى وامتداده، ويوسف نجيب، كمرحلة أولى، ومن المخطط أن أن يتم تعميم التجربة حال نجاحها، على باقى شوارع المنطقة، حيث يجرى تنفيذ طاولات للباعة الذين تم حصرهم مسبقا في هذه الشوارع وإعادة توزيعها على الشوارع بحيث يتم فتح ممرات للمشاة والسيارات بعد رفع البنية التحتية للشوارع.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الدولة تسير وفق خطة ممنجة لمواجهة العشوائية بالقاهرة، من خلال إيجاد حلول جزرية لمواجهة عودة الباعة الجائلين والمواقف العشوائية، وفى إطار ذلك لدينا 5 تجارب عملية لمواجهة الباعة.