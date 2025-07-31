الارشيف / أخبار مصر

رئيس الوطنية للانتخابات يدعو المصريين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ - الخليج 365

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الوطنية للانتخابات يدعو المصريين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ - الخليج 365

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للانتخابات يدعو المصريين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - سمير حسنى

الخميس، 31 يوليو 2025 04:15 م

دعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الشعب المصري إلى المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تنطلق خارج البلاد يومي 1 و2 أغسطس، وداخل مصر يومي 4 و5 من الشهر نفسه.

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى كلمته بمناسبة انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري بوعيه وتمسكه بحق الاختيار هو "سيد القرار".

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements