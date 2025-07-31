شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للانتخابات يدعو المصريين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

دعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الشعب المصري إلى المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تنطلق خارج البلاد يومي 1 و2 أغسطس، وداخل مصر يومي 4 و5 من الشهر نفسه.

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى كلمته بمناسبة انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري بوعيه وتمسكه بحق الاختيار هو "سيد القرار".