مصر ترحب بإعلان كندا ومالطا اعتزامهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية - الخليج 365

مصر ترحب بإعلان كندا ومالطا اعتزامهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا اعتزام بلديهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتؤكد على أن هذا الحراك الدولي المتسارع نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد بمثابة خطوة تاريخية تسهم في تجسيد الدولة الفلسطينية التي طالما نادت مصر والدول العربية بتحقيقها حرصاً على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأعادت جمهورية مصر العربية دعوتها لكافة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية على الإسراع باتخاذ تلك الخطوة للوقوف على الجانب الصحيح في التاريخ، وكإسهام نحو تنفيذ حل الدولتين، وبما يكفل إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.