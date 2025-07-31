شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطينى: محاولات تشويه دور مصر تخدم أجندات إسرائيلية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن هناك محاولات لتشويه الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه المحاولات لا تمثل الشعب الفلسطيني بأي شكل، بل تعكس أجندات خبيثة مرتبطة بشكل أو بآخر بأجهزة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، عبر الهباش عن اعتزازه بالموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر تمثل ظهيرًا سياسيًا وإنسانيًا للشعب الفلسطيني، ولا يمكن التقليل من شأن دورها أو التشويش عليه.

وأكد الهباش أن هذه المحاولات لا تخدم سوى الاحتلال وتسعى إلى شق الصف العربي، مطالبًا الأمة العربية بمزيد من الدعم لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال، التي تهدف إلى إفراغ الأرض من سكانها، وهو ما لن يسمح به.