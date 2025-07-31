شكرا لقرائتكم خبر عن هاآرتس الإسرائيلية تحتفي بـ"الإرهابية".. كيف علق إعلام الاحتلال علي مظاهرات سفارة مصر - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية بالتظاهرات التي نظمها ما يعرف بـ"الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني" ـ أحد أفرع جماعة الإخوان ـ أمام السفارة المصرية لدي تل أبيب للمطالبة بفتح معبر رفح، ووقف العدوان علي غزة.

ورغم حملة الادانات المتتالية من الداخل الفلسطيني لتلك التظاهرة المسيئة ، لما تحمله من نكران للواقع وتجاهل مشبوه للدور المصري في رفع المعاناة عن أهالي القطاع، سلطت صحيفة هاآرتس الضوء علي التظاهرة فور تنظيمها ، مشيرة في تقرير لها إلى أن المتظاهرين طالبوا بإعادة فتح معبر رفح، ومنددين ـ علي حد وصف الصحيفة العبرية ـ بدور مصر في الحصار المستمر على قطاع غزة، موضحة أن التظاهرة شارك بها "نشطاء يهود".

وعلي مدار اليومين الماضيين، أطلقت حركة حماس والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية دعوات للتظاهر أمام السفارات المصرية وحصارها بالخارج، متجاهلين السفارات الإسرائيلية والأمريكية وتجاهلهم للتظاهر أمام مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقود العدوان الإسرائيلي على غزة، بالإضافة لعدم تنظيمهم لأي تظاهرات أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية أو الكنيست الإسرائيلي، وهو ما يؤكد التضليل الذي تمارسه الحركة عن السبب الحقيقي في محاصرة غزة والعدوان عليها.

وأعرب عدد من الخبراء الفلسطينيين المتخصصين في الشؤون الإسرائيلية عن دهشتهم من سماح تل أبيب للحركة الإسلامية فرع رائد صلاح المحظورة بالتظاهر أمام سفارة مصر لدى تل أبيب، مؤكدين وجود ارتباط رئيسي بين الكيان المحتل وقادة الحركة الذين يتظاهرون أمام السفارة المصرية لدى تل أبيب بقوات إسرائيلية.