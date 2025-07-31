شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين فى سبتمبر المقبل - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس وزراء البرتغال، لويس مونتينجرو، أن بلاده تعتزم الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، في خطوة سياسية تعكس موقف البرتغال الداعم لحل الدولتين.

وأوضح مونتينجرو أن الحكومة البرتغالية تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات السياسية والدبلوماسية اللازمة للاعتراف، بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين.

ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تصاعدًا في الدعم الدولي، خاصة من عدد من الدول الأوروبية التي بدأت بإعادة النظر في موقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.