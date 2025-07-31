الهيئة الوطنية تخطر قضايا الدولة والنيابة الإدارية بمواعيد استلام أوراق انتخابات الشيوخ - الخليج 365

الارشيف / أخبار مصر

القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجي

الخميس، 31 يوليو 2025 03:13 م

أخطرت الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بمستجدات التجهيزات للعملية الانتخابية، تمهيدًا لانطلاقها في الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وقالت الهيئة، في قراراتها للهيئات القضائية، إنه في إطار الاستعدادات الجارية التي تقوم بها الهيئة للاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ 2025 نرجو منكم التكرم بالتنبيه على المستشارين اعضاء هيئة قضايا الدولة المكلفين من الهيئة بالعمل برئاسة اللجان الانتخابية ، بأن مواعيد استلام اوراق و مستندات العملية الانتخابية قد تقرر أن يكون خلال الفترة من ( 2025/8/1 حتى 2025/8/3) وذلك وفقا للجدول الزمني الخاص بمواعيد وتوقيتات الاستلام " المرفق طى كتابنا هذا ".

كما نود الاحاطة بأهمية قيام المستشارين أعضاء هيئتكم الموقرة المكلفين من الهيئة بالعمل برئاسة اللجان الانتخابية بتفعيل التطبيق الالكتروني الخاص بإدارة اللجنة الفرعية والذي يمكن الوصول إليه من خلال رمز الاستجابة السريع ( QR CODE ) المرفق طي كتابنا هذا " .

 

