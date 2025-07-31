شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات ضباط الشرطة ورؤساء مباحث الأقسام وتنفيذ الأحكام بالإسكندرية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد اللواء رشاد فاروق مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، حركة تنقلات ضباط الشرطة الجديدة بأقسام المحافظة، والتي شهدت تغييرات وترقيات موسعة.

وتضمنت الحركة الجديدة اختيار العميد أحمد محسن وكيل عام مباحث الاسكندرية ، والعقيد عادل العويلي مفتش مباحث شرق ، والمقدم جلال منصور رئيس مباحث الدخيلة ، والمقدم محمد الساخي رئيس مباحث اللبان والمقدم احمد مجدي رئيس مباحث العطارين والمقدم مصطفي الشيوي رئيس مباحث كرموز والمقدم احمد حمامه رئيس مباحث الجمرك والمقدم مصطفي مجدي رئيس مباحث برج العرب والمقدم محمد نصر رئيس مباحث مينا البصل، وتجديد الثقة لكل من المقدم شهاب مصطفي تجديد ثقة منتزه اول والمقدم حسين الافندي تجديد ثقة منتزة ثاني والمقدم وأحمد شمس تجديد الثقة منتزة ثالث والمقدم احمد عيسي رئيس مباحث رمل اول والمقدم محمد رجب رئيس مباحث قسم رمل تاني تجديد ثقه والمقدم محمد تيرانة رئيس مباحث سيدي جابر تجديد الثقة والمقدم زياد خليفه رئيس مباحث باب شرقي تجديد الثقة و،المقدم فتحي عبد العاطي رئيسً لمباحث قسم شرطة محرم بك تجديد الثقة والمقدم أحمد رستم رئيس مباحث عامريه اول تحديد ثقه ، المقدم محمد مجدي رئيس مباحث عامريه تاني تحديد ثقه المقدم احمد حبكه رئيس مباحث المنشية تجديد ثقة ،المقدم فتحي عبد العاطي رئيسً لمباحث قسم شرطة محرم بك.

وتضمنت الحركة روساء وحدات تنفيذ أحكام أقسام الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية ،كل من المقدم محمود النجار رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان المنتزة المقدم عبد الجواد عكاشه رئيسا وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة ثالث المنتزة المقدم أحمد برغوت رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة أول المنتزة المقدم محمد هلالي رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة أول الرمل ،المقدم محمد السمباوي رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان الرمل المقدم أحمد سمير رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة سيدي جابر ،المقدم أحمد الشنهابي رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة باب شرقي المقدم أحمد همام رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة محرم بك، المقدم حسن كشك رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة كرموز ، المقدم حازم عبد السلام رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة العطارين ،المقدم احمد ثابت رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان العامرية

، المقدم أحمد مطاوع رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة ،الرائد أحمد البنا رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة اللبان ،الرائد محمد أبو الخير رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة المنشية ،الرائد وسام محسب رئيس وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة مينا البصل .