شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تضبط أكثر من 120 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات خلال شهر يوليو 2025، عن ضبط أكثر من 120 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بتكثيف الجهود، واستمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تمسّ صحة المواطن أو سلامة الغذاء.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي شنتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، خلال يوليو الجاري، أسفرت عن ضبط أكثر من 120 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو التي لا تتطابق مع الاشتراطات الصحية، حيث تم تحرير 662 محضرًا ضد المخالفين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الأقنص أن محافظة الشرقية سجلت أعلى كمية مضبوطات على مستوى الجمهورية خلال هذا الشهر بواقع 37.4 طنًا، تلتها محافظة الجيزة بـ27.2 طنًا، ثم محافظة الدقهلية بـ23.7 طنًا، بينما جاءت محافظات المنيا والغربية وكفر الشيخ ضمن المحافظات الأعلى من حيث عدد المحاضر.

وقال رئيس الهيئة، أن محافظة المنوفية قد شهدت واحدة من أبرز الضربات الرقابية خلال شهر يوليو، تمكّنت الأجهزة البيطرية من ضبط 5 أطنان من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الرسمية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المنازل بمركز قويسنا، من بينها 5 ذبائح كاملة وثلاثة أرباع ذبيحة، كما قررت النيابة العامة إعدام الكميات المضبوطة فورًا، لافتا إلى انه تم التحفظ على 15 رأس ماشية يُشتبه في إصابتها بأمراض أو تعرّضها لكسور، تم ضبطها في نفس المنزل، حيث تم تشكيل لجنة بيطرية لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

