معاريف تهاجم سفير فلسطين لدى لندن: عراب الاعتراف البريطانى بفلسطين - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - حرضت صحيفة معاريف الإسرائيلية على سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة السفير حسام زملط، مشيرة إلى أن نفوذ سفير السلطة الفلسطينية في بريطانيا أخذ في التوسع، واصفة إياه بالشخصية المركزية التي تقود الجهود السياسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى دراسة صادرة عن مركز القدس للسياسات التطبيقية (JCAP)، مشيرة إلى أن السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة هو الشخصية المحورية التي تدفع بهذا المسار السياسي أمام الحكومة البريطانية، لافتة إلى أن السفير زملط المولود في مخيم رفح للاجئين، يجمع بين خطاب حاد لما وصفته بـ"تجنيد برلمانيين" وحضور إعلامي بارز، وذلك منذ توليه المنصب عام 2018، حيث يقود حملة دعائية متقنة تصوّر إسرائيل كدولة فصل عنصري، إلى جانب ممارسة ضغوط سياسية للاعتراف بدولة فلسطينية.

في 13 يونيو الماضي، نشر السفير حسام زملط مقالًا في صحيفة "الجارديان" دعا فيه بريطانيا إلى "التوقف عن تأجيل الاعتراف" بـ فلسطين لأن الأمر يتعلق بحق طبيعي وليس "جائزة"، وبعد أسابيع من مقاله وقع 221 عضوًا في البرلمان البريطاني على رسالة رسمية موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني يطالبون فيها بالاعتراف بدولة فلسطينية – وهي خطوة يُقال، بحسب ما نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، أن زملط كان وراءها.

ووفقًا لدراسة صادرة عن مركز القدس للسياسات التطبيقية (JCAP)، فإن السفير حسام زملط لا يعمل وحده حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكنه مدعوم أيضًا من قبل القنصلية البريطانية في القدس – وهي هيئة دبلوماسية تعمل خارج إطار السفارة في تل أبيب، وتروج لأجندة فلسطينية داخل القدس نفسها.

قال المدير العام السابق لوزارة شؤون القدس والرئيس الحالي لقسم الأبحاث في مركز JCAP، ران يشي لصحيفة "معاريف": فقط في إسرائيل يمكن أن يوجد وضع تكون فيه بعثة أجنبية تعمل من داخل عاصمة الدولة – ولكن لصالح انتزاعها لصالح كيان أجنبي. هذا وضع غير مقبول ويتطلب معالجة فورية.