شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": الدعوة للتظاهر أمام السفارة المصرية بتل أبيب "عبثية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، الدعوات المشبوهة للتظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب، معتبرًا أنها تفتقد المنطق والموضوعية، وتكشف عن حالة من العبث السياسي والمواقف الممسوخة التي لم يعد يخفى هدفها على أحد.

وقال خليل في تصريح لـ"الخليج 365: "نحن أمام زمن من العجائب، يُدعى فيه للتظاهر أمام سفارة مصرية في تل أبيب، وكأن مصر هي المعتدية، لا الدولة التي تحملت وما زالت تتحمل عبء الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وتواصل مدّ يد العون له بكل ما تملك"، مضيفًا أن مثل هذه الدعوات تسعى لتزييف الحقائق وترويج صورة مغلوطة عن الدور المصري التاريخي والإنساني.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن مصر، بقيادتها السياسية، لم ولن تتخلف عن واجبها القومي تجاه القضية الفلسطينية، منذ عام 1948 وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن المواقف المصرية تنطلق من ثوابت راسخة، وتُدار بحكمة وشرف، رغم كل حملات التشويه والتزييف التي لا تخدم إلا أجندات مشبوهة.

وأضاف: "من يدعو للتظاهر اليوم ضد مصر، عليه أن يعود إلى التاريخ، ويقرأ كيف كانت مصر دومًا الحائط الصلب أمام مخططات تصفية الحقوق الفلسطينية، وكيف أنها الدولة التي تحملت ما لم يتحمله أحد، سياسيًا وإنسانيًا ودبلوماسيًا".

وشدد خليل على أن هذه الحملات المغرضة لن تنال من مكانة مصر أو من صدق مواقفها، بل ستزيد المصريين اعتزازًا بوطنهم وبقيادتهم، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقود هذا الملف بحكمة واقتدار، في مواجهة ضغوط وتحديات غير مسبوقة.

واختتم رئيس حزب المصريين الأحرار تصريحه مؤكدًا أن مصر ستظل صوت العقل والاتزان في المنطقة، والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية، وأن محاولات النيل من دورها ستبوء بالفشل أمام وعي الشعوب وصدق المواقف المصرية.