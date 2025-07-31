شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: إنزال المساعدات فوق غزة تأكيد بأن مصر لا تتخلى عن مسؤوليتها والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن ما تقوم به الدولة المصرية حاليا من تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الإسقاط و الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية فوق سماء غزة، يعد نموذجا فريدا للدور الوطني والإنسانى لمصر، ورسالة قوية للعالم بأن القاهرة لن تتخلى أبدا عن مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

و أضاف فرحات أن هذه عمليات الإنزال الجوية غير المسبوقة تأتي في توقيت شديد الحساسية، حيث تعاني غزة من كارثة إنسانية حقيقية، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية والمرافق الصحية والخدمية، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي وفي ظل هذه الظروف، كان لزاما أن تتحرك مصر، ليس فقط من خلال المعابر، ولكن أيضا عبر الجو، لتصل المساعدات إلى المناطق المعزولة التي باتت بعيدة عن متناول أي دعم بري.

وأوضح أن هذه العمليات التي تنفذها القوات الجوية المصرية بدقة ومهارة، تعكس مدى الاحترافية والتنسيق العالي بين أجهزة الدولة، وتكشف عن تصميم مصري على الوصول إلى كل فلسطيني محتاج للمساعدة، مهما كانت التحديات والتأكيد علي أن مصر لا تنتظر إذنا من أحد لتقوم بدورها الأخلاقي والإنساني، بل تنطلق من إرثها التاريخي و مسؤوليتها القومية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر لا تتاجر بمعاناة الأشقاء، ولا تزايد بالقضية الفلسطينية، بل تتحرك من منطلق وطني عميق، يستند إلى مبادئ ثابتة، ومواقف راسخة، لطالما تبنتها القيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد مرارا أن دعم غزة واجب لا يسقط بالتقادم.

وأكد فرحات أن محاولات التشويش على الدور المصري، أو بث الأكاذيب حوله، لن تنجح، بل تزيد من التفاف الشعوب الحرة حول الموقف المصري، مشددا على أن مثل هذه العمليات الكبيرة للإسقاط الجوي تعبر عن دولة قوية، قادرة على الفعل لا القول، وعلى الاستمرار في دعم أهل غزة بالدواء والغذاء، وفي نفس الوقت تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لوقف نزيف الدم الفلسطيني.