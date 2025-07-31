شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى": ندين الحملات المشبوهة لتشويه الدور المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب يدين بشدة الحملات المشبوهة والدعوات الممنهجة التي تهدف إلى تشويه الدور المصري المحوري في المنطقة، خاصة ما يتعلق بجهودها تجاه القضية الفلسطينية، رغم أن هذه الجهود واضحة بجلاء ومقدّرة من الجميع، بقدر ما يُحمِّل المجتمع الدولي المسؤولية لإسرائيل عن استمرار التصعيد.

وأضاف الشقنقيري في تصريح لـ"الخليج 365 " أن الأبواق القميئة التي تُطلق مثل هذه الدعوات من حين إلى آخر، لا تخدم سوى المحتل، وتأتي في سياق محاولات يائسة للنيل من مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية، قيادةً وشعبًا، أكبر من هذه المهاترات، وماضية في طريقها بثبات.

وشدد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري على دعم الحزب الكامل للقيادة السياسية وأجهزة الدولة فيما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية الأمن القومي وصون مقدرات الشعب المصري، إلى جانب استمرار الدعم الثابت للشعب الفلسطيني حتى نيل كامل حقوقه المشروعة.