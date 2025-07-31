شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل: ليس غريبا على الإخوان التحالف مع الشيطان من أجل مصالحها والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن دعوات التظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب وباقي دول العالم، أمر غير مقبول وغير معقول، ويؤكد أن الهدف ليس دعم القضية الفلسطينية، وإنما الضغط على الدولة المصرية وابتزازها لموقفها الثابت في رفض التهجير.

وقال "إمام" فى تصريحات صحفية، إن الدولة المصرية موقفها شريف قيادة وشعبا ومؤسسات وطنية، لافتا إلى أن الدولة وقفت منذ اليوم الأول للحرب ضد مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، فضلا عن تقديم 80% من حجم المساعدات المقدمة لقطاع غزة، واستقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية من الإسكندرية لأسوان، قائلا:" محاولة شيطنة الموقف المصري يشير إلى مخطط خبيث وغير مقبول بأي شكل سياسي أو إنساني."

وأكد رئيس حزب العدل، أن الشعب المصري بكل مكوناته متضامن ويدعم الموقف الرسمي للدولة، مشددا على أن جماعة الإخوان تعمل على تشويه الموقف المصري من أجل مصالحها، قائلا:" ليس غريبا على الإخوان التحالف مع الشيطان من أجل مصالحها، لكن هذه الدعوات لن تزيد الشعب إلا تماسكا".