تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. رابط التسجيل في معادلة كليات الزراعة والمواعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025/2026 للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين) وفقًا للشروط والقواعد للقبول بكليات الزراعة وذلك من اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1/8/2025.

وأضافت أمانة المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام وفقًا لجداول الاختبارات المعلنة.

ويمكن للطلاب، التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، اضغط (هنا)

وفي وقت سابق، أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات الفنية للعام الجامعي 2025/2026 للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات) وفقًا للشروط والقواعد للقبول بإحدي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، اعتبارًا من غدٍ الجمعة على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام وفقًا لجداول المدارس ومواعيد الاختبارات المعلنة.

