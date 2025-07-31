صرف فروق طبيعة العمل والوقاية والإثابة للعاملين بالسكة الحديد خلال أيام - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، أنه بعد عدد من الاجتماعات تم تحرير مذكرة اليوم من رئاسة الهيئة لوزير المالية، للسير في إجراءات صرف فروق طبيعة العمل والوقاية والإثابة، للمستحقين طبقًا للدراسات السابقة وموافقة مجلس المديرين وموافقة نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة.

وأكد رئيس النقابة العامة، في بيان، أن إجراءات الصرف ستبدأ خلال أيام قليلة بمجرد وصول موافقة وزير المالية.

يأتي ذلك في إطار جهود النقابة العامة، وقيادات هيئة السكة الحديد، فيما يتعلق بصرف فروق طبيعة العمل والوقاية والإثابة للمحالين للمعاش اعتبارًا من أول أكتوبر 2019 والعاملين الحاليين.

