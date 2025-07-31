شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة العمليات المركزية لحزب المؤتمر تختتم المرحلة الثانية من الدعاية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت غرفة العمليات المركزية لحزب المؤتمر، برئاسة أحمد خالد نائب رئيس الحزب، واعضاء الغرفة المركزية عن انتهاء المرحلة الثانية من الدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب على مستوى الجمهورية.

وتستعد الغرفة الآن للانطلاق في المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة العمل الانتخابية، والتي ترتكز على رصد ومتابعة لجان الاقتراع بالخارج يومي 1 و2 أغسطس، ومتابعة انتخابات الداخل يومي 4 و5 أغسطس 2025 والعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية التصويت والحصر والفرز داخل اللجان المختلفة بمحافظات مرشحيها

وقد شهدت الحملة الانتخابية لمرشحي حزب المؤتمر تنوعًا وتكاملًا في أدوات الدعاية، من مؤتمرات جماهيرية، وزيارات ميدانية، ولقاءات تنظيمية، إلى جانب مشاركة فعالة من أبناء القبائل والعائلات بمختلف المحافظات، مما عزز من تواجد الحزب على الأرض، ورسّخ شعاره الانتخابي (المؤتمراوية قادمون).

وتتقدم غرفة العمليات بخالص الشكر والتقدير إلى أمناء المحافظات ومرشحي الحزب وأعضائها على جهودهم الدؤوبة وثقتهم الراسخة في الحزب وقيادته، تحت قيادة الربان عمر المختار صميده، رئيس حزب المؤتمر