شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: دعوات التظاهر أمام سفارة مصر فى تل أبيب "خيانة وطنية" والان مع تفاصيل الخبر

أدان ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل ما وصفه بـ"التحركات المشبوهة" التي تقف خلف دعوات التظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب، مؤكدًا أن هذه الدعوات تمثل محاولة خسيسة للتشكيك في الدور التاريخي الذي تلعبه مصر دعمًا للقضية الفلسطينية.

وقال "الشهابي" إن تلك الأصوات لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تعبر عن وجدان الأمة، وإنما تخدم أهدافًا خفية تسعى لضرب الدور المصري المحوري، خاصة في ظل ما تبذله القاهرة من جهود لوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح، وتنسيق دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن مصر لا تحتاج إلى شهادات أو تبريرات، فقد قدمت دماء شهدائها عبر عقود من أجل فلسطين، ولن تنال منها الحملات الإلكترونية أو محاولات التضليل المنظم.

وختم الشهابي حديثه بالتأكيد على أن تلك الدعوات تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، عبر محاولة تصدير صورة مغلوطة عن الموقف المصري، مشددًا على أن كل مصري شريف يرفض هذه الدعوات الخبيثة ويدينها بكل قوة.