نائبة: استهداف سفارات مصر بالخارج لن يثنيها عن موقفها تجاه قضية فلسطين

أكدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات المصرية في قطاع غزة ليست مجرد خطوة إنسانية، بل تعبير حقيقي عن رسالة مصر التاريخية وواجبها القومي الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن القاهرة كما عهدها الجميع، لا تدخل في مهاترات إعلامية ولا ترد على محاولات التشويه والابتزاز السياسي بالبيانات، بل ترد بالفعل الذي يعلو فوق الضجيج.

وأضافت رمزي، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمارس دورها الطبيعي في محيطها العربي، منطلقة من قناعات راسخة لا تتغير مهما اختلفت الحسابات أو تعالت الأصوات، مشيدة بما وصفته بـ”التحرك الميداني العاقل والشجاع”، الذي يتجلى حاليًا في حملة “زاد العزة” ومهام الإنزال الجوي المباشر في عمق القطاع المحاصر، رغم كل التحديات الأمنية.

وشددت على أن مصر لا تنتظر شكر، ولا تلتفت لمن يشككون أو يتاجرون بالقضية، بل تعتبر أن الوقوف إلى جانب المدنيين في غزة هو واجب أخلاقي وسياسي لا يُسقط بالتقادم، مهما حاولت بعض الأبواق طمس الحقائق أو تصدير الأكاذيب.

وفي السياق نفسه، أعربت رمزي عن استنكارها الشديد لمشاهد استهداف السفارات المصرية في الخارج، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لن تثني الدولة المصرية عن أداء مسؤولياتها، ولن تُغيّر من موقفها الثابت والمنحاز إلى حقوق الشعوب المقهورة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.

كما نوّهت بالدور الحاسم الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: “الرئيس السيسي لا يدير معركة سياسية فحسب، بل يقود تحركًا حضاريًا متكامل الأبعاد، يواجه الجراح بالخبز، والدمار بالأمل، والخذلان بالتضامن الحقيقي”.