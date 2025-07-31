شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يوجه الشكر لكوادره على جهودهم فى الاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

توجه حزب حماة الوطن، بالشكر والتقدير لجميع القيادات والكوادر على مستوى محافظات الجمهورية، على جهودهم في فترة الاستعداد والدعاية الانتخابية لمرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد الحزب، أن الجميع كان على قدر المسئولية، ونجح في إظهار حماة الوطن بصورة مشرفة أمام الشعب المصري، من خلال الإعداد لمؤتمرات جماهيرية شارك فيها جميع فئات المجتمع.

واشار حماة الوطن، إلى أن الحزب بكافة تشكيلاته وقواعده في كل بقعة من أرض مصر، سيكون له دور بارز ومحوري في تحفيز المواطنين على الخروج لصناديق الاقتراع، خلال أيام الانتخابات، ليكتمل العرس الديمقراطي بما يليق بالدولة المصرية وتاريخها السياسي.