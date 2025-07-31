شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لحزب الجبهة: ملتزمون بالجدول الزمنى للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب ملتزم بالجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفا: عملنا على تكثيف المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية الحاشدة لدرجة أننا كنا نعقد أكثر من مؤتمر بأكثر من محافظة فى يوم واحد ،وعلى سبيل المثال نظمنا ثلاثة مؤتمرات حاشدة يوم الاثنين الماضي فى محافظات الجيزة والغربية والبحيرة.

وأضاف "القصير" خلال حواره لـ ”الخليج 365” أن الحزب نظم أكثر من 15 مؤتمرا جماهيريا حاشد فى معظم المحافظات التى يوجد للحزب فيها مرشحين شهدت هذه المؤتمرات حضور حاشد من المواطنين، وهذا يعكس بالتأكيد على وجود أرضية كبيرة للحزب فى الشارع المصرى وشعبية مرشحيه.

وأوضح الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية أن الحزب يولي أهمية قصوى لأن تخرج انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية، وتعكس الإرادة الشعبية الحقيقية، وتُفرز كوادر وطنية مخلصة قادرة على تمثيل المواطن المصري والتعبير عن تطلعاته وآماله خاصة وأن مجلس الشيوخ يعد بيت الخبرة التشريعية ويساهم بشكل استراتيجى فى مشروعات القوانين التى تحال إليه من الدولة أو مجلس النواب.

وأشار إلى أن الحزب وضع معايير لاختيار المرشحين، والتأكيد على ضرورة تمتعهم بالنزاهة والكفاءة المهنية والسياسية، والقدرة على التواصل المجتمعي والشعبي، بما يعكس هوية الحزب وأفكاره وأهدافه