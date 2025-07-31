شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الدنمارك فى مصر يختتم زيارة ناجحة إلى شمال سيناء - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم سفير الدنمارك لدى مصر لارس بو مولر، زيارة ناجحة إلى شمال سيناء استمرت لمدة يومين، وأعرب السفير، فى بيان صحفى وزعته سفارة الدنمارك بالقاهرة اليوم الخميس، عن قلق الدنمارك العميق إزاء الأزمة الإنسانية في غزة ودعمها الثابت لاستقرار المنطقة ، كما أكد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك .

وأوضحت السفارة انه وخلال زيارته، عقد السفير مولر اجتماعاً بنّاءً مع اللواء الدكتور خالد مجاهد، محافظ شمال سيناء، حيث تركزت المناقشات على تعزيز التعاون والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل ترسيخ السلام والاستقرار في سيناء .

وقدّم المحافظ مجاهد عرضاً مفصلاً حول الجهود اللوجستية الواسعة التي تقوم بها مصر في استقبال وتخزين وترميز وإعادة إرسال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة، كما رافق المحافظ ، السفير مولر في زيارته إلى معبر رفح الحدودي.

وفي معبر رفح، جدد كل من السفير مولر والمحافظ مجاهد التزام البلدين بإيجاد حل سلمي.

وأكد السفير مولر موقف الدنمارك الثابت.. مضيفاً ان بلاده تواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سلمي لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين .

وعبّر السفير الدنماركي عن قلق بلاده العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة.. مشيرا إلى أن الدنمارك تشعر بقلق بالغ تجاه الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، وتنضم إلى الدعوات المطالبة بوقف عاجل للعنف .

وأشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تسهيل إيصال المساعدات ودعم جهود الوساطة، مشدداً على الحاجة الملحّة لوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بأمان ودون تأخير.

وأثناء مشاهدته الشاحنات الفارغة العائدة من غزة في معبر رفح، أشار السفير إلى أن حجم المساعدات الحالي "غير كافٍ"، لكنه يمثل "خطوة أولى إيجابية".

كما زار السفير مركز لوجستي للمساعدات الإنسانية تديره جمعية الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، حيث التقى بممثلي الجمعية وتحدث مع المتطوعين حول جهودهم الحيوية وتفانيهم في تنسيق وتوصيل المساعدات القادمة من جميع أنحاء العالم إلى غزة.

وشملت الزيارة أيضاً محطة مهمة في معسكر القوة متعددة الجنسيات والمراقبين (MFO) في شمال سيناء، والتي تُشرف على تنفيذ معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

ويُعزز انضمام الدنمارك مجدداً إلى القوة كدولة مانحة في سبتمبر 2024 التزامها المتواصل بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وبالاستقرار الإقليمي الأوسع.

وذكرت السفارة أن زيارة السفير مولر إلى شمال سيناء وفرت فهماً مباشراً للتحديات الإنسانية، وأكدت على قوة الشراكة متعددة الأوجه بين الدنمارك ومصر.