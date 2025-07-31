شكرا لقرائتكم خبر عن تهم قادت "طفل المرور" إلى المحاكمة سبتمبر المقبل.. أبرزها تعاطى الحشيش - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد طفل المرور ليتصدر مواقع البحث من جديد، بعد تورطه في واقعتين جديدتين منفصلتين تضمنتا اتهامات بالتعدي على طالب بعصا "بسيبول" أمام إحدى المدارس بالمقطم، وتعاطي المواد المخدرة، بعدما أثبت تقرير الطب الشرعي أن المتهم كان تحت تأثير مخدر الحشيش وقت ارتكاب الواقعة.

لتصدر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارات أولا بإحالة المتهم "طفل المرو" إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش، وإحالته الى محكمة جنح المقطم عن تهم البلطجة واستعراض القوة والتعدى على طالب واصابته وحددت جلسة 3 سبتمبر لنظرها.

تفاصيل الواقعة

بدأت في مايو الماضي عندما نشب خلاف بين مجموعة من الطلاب داخل سنتر تعليمي في منطقة المقطم، تطور في اليوم التالي إلى ما يشبه كمينًا منظمًا، حيث توجّه “طفل المرور” برفقة اثنين من أصدقائه مستقلين سيارة، إلى المكان المتفق عليه، وانهالوا ضربًا على الطالب “يوسف خالد” مستخدمين عصا بيسبول حديدية، ليسقط مغشيا عليه امام اصدقائه وفروا هاربين.

الإصابات التى تعرض لها الطالب

وتسبب الاعتداء العنيف على الطالب المجنى عليه الى ارتجاج في المخ، ونزيف داخلي بالرأس، وكسر في عظام الجمجمة، ودخول الطالب العناية المركزة في حالة حرجة.

تحقيقات النيابة

كشفت أن الواقعة كانت نتيجة اتفاق مسبق بين المتهمين، ووصفت سلوكهم بـ”استعراض القوة”، حيث تم التعدي على المجني عليه بغرض بث الرعب في نفوس الطلاب داخل السنتر بعد خلافات نشبت بين المتهمين والطالب المجنى عليه، وقررت النيابة اخلاء سبيل المتهمين بكفالة، وامرت باسال طفل المرور لمصلحة الطب الشرعي وتحليل عينه من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، لياتى التقرير سلبي ويكون دليل أدانه عليه بعد ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش وقت ارتكاب الواثعة.

قضية سابقة لطفل المرور

فى ديسمبر 2020 ، قضت محكمة جنح الطفل المعقدة بمنطقة الأميرية، بإيداع أحمد أبو المجد، المعروف إعلاميًا بـ”طفل المرور”، إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتخصصة بالأحداث، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، كإجراء لتقويم سلوكه، فى الواقعة الى انتشرت عبر مواقع التوصل الاجتماعى بتعديه بالفاظ نابيه على رجل المرور وتهديه.



