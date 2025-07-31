شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية بمصر تقدم منحا دراسية كاملة لـ15 من أوائل الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية فريدة خميس، رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والذين تم منحهم منحًا دراسية مجانية بالكامل طوال فترة دراستهم، وذلك للعام الأكاديمي 2025.

وشارك في الاحتفالية الدكتور مفيد شهاب، مستشار رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من العمداء وأولياء الأمور ووفد من جريدة الجمهورية، إلى جانب عدد من الإعلاميين.

وتضمنت الفعاليات جولة موسعة داخل الحرم الجامعي وكلياته الـ12، حيث أبدى الطلاب انبهارهم بالبنية التحتية المتقدمة، والمعامل الحديثة، والتخصصات المتميزة التي تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

وفي خطوة تعكس ثقة أوائل الجمهورية في الجامعة البريطانية في مصر، تقدّم 15 طالبًا منهم بطلبات رسمية للالتحاق بعدد من كليات الجامعة، وهو ما يؤكد مكانة الجامعة كوجهة أولى للطلاب المتفوقين.

وفى كلمته خلال احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تضع المتفوقين في قلب أولوياتها، إيمانًا منها بأنهم قادة المستقبل ورواده، مضيفًا:

“نحتفى اليوم بنخبة من أبناء مصر الذين أثبتوا أن التميز ليس صدفة بل ثمرة جهد وإصرار، ويسعدنا في الجامعة البريطانية أن نكون نقطة الانطلاق الحقيقية لهؤلاء الشباب نحو مستقبل أكثر إشراقًا، عبر تجربة تعليمية متكاملة تمنحهم شهادتين معتمدتين، إحداهما مصرية والأخرى بريطانية، وتفتح أمامهم أبواب المنافسة العالمية.”

وتابع: نسير على خطى مؤسس الجامعة، الراحل الدكتور محمد فريد خميس، الذي كان يؤمن أن الجامعة البريطانية في مصر هي أهم مشروعاته لأنها مصنع لبناء الإنسان وشخصيته، ونستلهم من رؤيته إيماننا العميق بأن الاستثمار الحقيقي هو في العقول الشابة التي تقود التنمية.

وأضاف رئيس الجامعة: نفخر بأننا أول جامعة في مصر وشمال إفريقيا تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة ضمان الجودة البريطانية QAA، وهو ما يعكس التزامنا بأعلى معايير التعليم الدولية، كما نؤمن بأن دعم المتفوقين لا يجب أن يكون مجرد تكريم معنوي، بل التزام حقيقي بتوفير فرص عادلة للتميز، من خلال منح دراسية كاملة تغطي المصروفات، إلى جانب بيئة جامعية مبتكرة تعتمد على التعلم العملي والشراكات مع كبرى المؤسسات المحلية والدولية، لندفعهم لمزيد من النجاح، انطلاقًا من كونها جامعة عريقة وذات مكانة مرموقة بين الجامعات المصرية بل وجامعات الشرق الأوسط وأفريقيا وفقًا للتصنيفات الدولية للجامعات.

وفي كلمته، أعرب الأستاذ الدكتور مفيد شهاب عن فخره بالمستوى العلمي والبحثي الذي تقدمه الجامعة البريطانية في مصر، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا متكاملًا للجامعات الحديثة التي تواكب التطورات العالمية وتحرص على دمج البعد الأكاديمي بالمسؤولية المجتمعية. وأضاف أن ما تقدمه الجامعة من بيئة تعليمية متقدمة وفرص حقيقية لدعم المتفوقين، يعكس رؤية واعية ورسالة وطنية لبناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

وتضم الجامعة البريطانية في مصر 12 كلية وهم طب الأسنان، الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، نظم المعلومات وعلوم الحاسب، الصيدلة، التمريض، الآداب والإنسانيات، الاقتصاد والعلوم السياسية، إدارة الأعمال، الفنون والتصميم، الاتصال والإعلام.