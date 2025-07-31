شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كرّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والإدارات التعليمية للعام الدراسي 2024 / 2025 والبالغ عددهم ثلاثة عشر طالبًا.

شملت الاحتفالية توزيع أجهزة "لاب توب" وشهادات تقدير للطلاب الأوائل تقديرًا لما حققوه من مستوى تعليمي متميّز وضعهم في صدارة الطلاب.

وفي مستهل الحفل قدَّم المحافظ خالص تهانيه القلبية لأبنائه الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية والإدارات التعليمية معربًا عن سعادته الكبيرة بتكريم المتفوقين باعتباره تقليدًا سنويًّا تحرص عليه المحافظة لتشجيعهم على مواصلة التميز.

وأكد أن هذا التكريم هو في المقام الأول تقديرٌ لأولياء الأمور نظرًا لدورهم المهم في دعم أبنائهم وتهيئة المناخ المناسب لهم لتحقيق التفوق.

وأشار المحافظ إلى أن وجود أبناء الجيزة ضمن قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية يعكس الجهود الكبيرة المبذولة داخل المحافظة للنهوض بالعملية التعليمية.

وأكد المهندس عادل النجار حرص الدولة المصرية على دعم قطاع التعليم وتطويره والارتقاء بمختلف عناصره باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ أن الدولة تسعى إلى تخريج كوادر شابة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي والمشاركة في بناء المجتمع وتقدمه، إلى جانب إنشاء العديد من المشروعات التنموية لتحقيق مستقبل أفضل للشباب.

ووجَّه المحافظ شكره وتقديره لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ودعم كامل لأبنائهم، مشيدًا بما قدموه من رعاية ومساندة في طريق التفوق.

ووجَّه الشكر للعاملين بـ مديرية التربية والتعليم على ما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي مؤكدًا ضرورة بذل مزيد من الجهد في العام الدراسي المقبل.

وأعرب الطلاب الأوائل وأسرهم عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة وحرص محافظ الجيزة على تكريمهم معبّرين عن شكرهم وتقديرهم ومؤكدين حرصهم على الاستمرار في طريق النجاح والتميّز لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.

وشهدت الاحتفالية تكريم أوائل الشعبة الأدبية، وهم: الطالبة سلمى سمير وليد محمد المقيدة بمدرسة الشهيد هشام كمال طعيمة التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية، والطالبة ملك محمد جمال المقيدة بمدرسة نارمر الحديثة التابعة لإدارة الدقي التعليمية، كما تم تكريم الطالب إبرام يوسف مكرم زاخر والطالب أحمد أمير عبد العزيز المقيدين بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بنين التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، وتم أيضًا تكريم أوائل شعبة "علمي علوم" على مستوى محافظة الجيزة وهم: الطالبة ندى ممدوح محمود المقيدة بمدرسة المدينة التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية، والطالبة روان محمد إدريس المقيدة بمجمع مدارس 6 أكتوبر القومية التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية، الطالبة ريتاج أحمد رجب المقيدة بمدرسة إنسباير التابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية.

شمل التكريم أوائل شعبة "علمي رياضة" على مستوى المحافظة وهم: الطالب عمار أحمد صلاح الدين المقيد بمدرسة الرؤية التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية، الطالب عمر محمود عبد المنعم المقيد بمدرسة الصف الرسمية التابعة لإدارة الصف التعليمية، الطالب أيمن مدحت بسيوني المقيد بمدرسة السعيدية الثانوية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وتم تكريم الطالب محمد مختار محمد من ذوي القدرات الخاصة (كفيف) من أوائل الشعبة الأدبية للمكفوفين، والمقيد بمدرسة النور الثانوية للمكفوفين التابعة لإدارة الدقي التعليمية.

ومن التعليم الفني تم تكريم: الطالبة آلاء سلامة عبد العزيز الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعبة "بستنة" والمقيدة بمدرسة الجيزة المهنية الثانوية الزراعية المشتركة، والطالبة رحاب أحمد كامل الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعبة "إنتاج وخدمة" والمقيدة بمدرسة الهرم الفندقية المهنية التابعة لإدارة الهرم التعليمية.

شهد الحفل حضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وريحاب عريق وكيل المديرية، وبدوي علام رئيس مجلس الأمناء، ومحمد أبو الفتوح ممثل التعليم الخاص بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية المختصة.



