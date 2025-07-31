شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رهبنته.. البابا تواضروس: شعرت بوجودي مع الله فى الدير بعد الرسامة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

فى حياة كل إنسان لحظة فارقة تشكّل بداية جديدة، غير أن لحظة الرهبنة، فى عيون الآباء، ليست مجرد نقطة انطلاق، بل ولادة روحية يتجرد فيها الإنسان من ذاته، ويضع قلبه بالكامل في يد الله، وفى حياة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تبقى ذكرى يوم الرهبنة هى الأهم، والحدث الذى غيّر مجرى حياته، وأسّس لمسيرة حافلة بالخدمة والتأمل والعطاء.

31 يوليو.. بداية الطريق إلى الله باسم "الراهب ثيؤدور"

في 31 يوليو عام 1988 ارتدى قداسة البابا تواضروس - وكان آنذاك يُدعى وجيه صبحي باقي - الزي الرهباني، ليبدأ مسيرته الجديدة في أحضان البرية داخل دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ويحمل اسم "الراهب ثيؤدور الأنبا بيشوى"، وكانت تلك اللحظة بداية مسار نسكي جديد، عنوانه الصمت، والصلاة، والانسحاب عن ضجيج العالم.

البابا يسترجع الذكريات

وفي لقاء خاص نشره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استعاد قداسة البابا تواضروس تفاصيل هذا اليوم، مؤكدًا أنه لم يكن يتخيل وقتها أن يصير يومًا بطريركًا للكنيسة، بل كان يحمل رغبة واحدة: أن يحيا حياة الصلاة والخلوة والخدمة في هدوء داخل جدران الدير.

واستعاد قداسته موقفًا غير متوقع حدث قبيل رسامته راهبًا، قائلًا: "كان من المقرر أن تتم رسامتي يوم 18 يوليو 1988، وكان يوم أحد، ووافق عيد رهبنة قداسة البابا شنودة الثالث، وكان معى ثلاثة من الرهبان. وعندما وصلت إلى الدير لم يتمكن قداسة البابا شنودة من الدخول بسبب الزحام الشديد، فتم إلغاء الرسامة في اللحظة الأخيرة".

ويضيف: "بعد أسبوعين، وفي 31 يوليو، تمت الرهبنة في جو هادئ، بعد إغلاق أبواب الدير، وكأن الله رتّب اللحظة في موعدها الصحيح".

فى البرية.. "أنا والله وكفى"

وعن أجواء الرهبنة الأولى، قال البابا تواضروس: "فى البرية يشعر الإنسان أنه هو والله فقط.. لا شىء آخر يشغله، ولا صوت يعلو فوق صوت الروح، ويوم دخلت الدير كان آخر يوم أرى فيه الأسفلت، ولم أكن أتخيل أننى سأصير بطريركًا فى يوم من الأيام".



