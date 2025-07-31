شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو العدل يستخرجون التوكيلات لمندوبى انتخابات الشيوخ فى المحافظات و11 دولة بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

قال حسام حسن أمين تنظيم حزب العدل، إن مرشحى الحزب فى كافة المحافظات بدأوا فى إصدار التوكيلات العامة والخاصة لمندوبيهم - من الهيئة الوطنية للانتخابات - لمتابعة اللجان فى كافة الدوائر الانتخابية بالداخل، وكذا في مقار السفارات والقنصليات المصرية في 11 دولة، منها الإمارات والسعودية والكويت، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، النمسا، اليونان، بولندا، أيرلندا، وبلغاريا.

وأوضح، أن اختيار يومي 1 و2 أغسطس للتصويت كونهما عطلة أسبوعية، سيسهل على المصريين في الخارج المشاركة دون التأثير على عملهم، مشيرا إلى مشكلة وحيدة وهي بُعد مقار القنصليات عن بعض المدن عائقًا حقيقيًا، ولذا تقدم الحزب من خلال مركز العدل للدراسات ومركز أبحاث "وصلة" بورقة بحثية تتضمن آليات تصويت بديلة سيتم رفعها للهيئة الوطنية للانتخابات لتعظيم المشاركة مستقبلاً.

وأشار إلى أن الحزب رفع استعداداته لإتمام العملية الانتخابية، مستهدفا النجاح لكل مرشحيه، مؤكدا تقديره للجهد المبذول من موظفى الوطنية للانتخابات والقائمين عليها، للخروج بعملية انتخابية ناجحة .