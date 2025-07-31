شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الراهب المشرف على دير الأمير تادرس المشرقى بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

رحل صباح اليوم الأب الراهب القمص أرسانيوس الأخميمي، المشرف على دير الأمير تادرس المشرقي بالصوامعة شرق، مركز إخميم بمحافظة سوهاج، عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد أن قضى قرابة 43 سنة في الحياة الرهبانية، خدم خلالها الكنيسة بكل أمانة وتجرد.

بداية الحياة الرهبانية في دير السيدة العذراء بجبل إخميم

وبدأ الأب الراحل مسيرته الرهبانية في 7 أغسطس 1981، حين انضم كطالب رهبنة إلى دير السيدة العذراء بجبل إخميم، في المراحل الأولى لإعادة تعمير الدير، على يد الأب المتنيح القمص ديسقورس الإخميمي، حيث تتلمذ على يديه وتعلّم منه مبادئ الحياة الرهبانية.

وفي 1 يناير 1983، تمت سيامته راهبًا بدير الأنبا باخوميوس بجبل إدفو، إلا أنه واصل خدمته في دير العذراء بجبل إخميم، حيث رسم كاهنًا في 11 يونيو 1987، ونال رتبة القمصية فى 18 مارس 2024.

وطوال خدمته، كان الأب القمص أرسانيوس مشرفًا على دير الأمير تادرس المشرقي بالصوامعة شرق، حيث بذل جهده في تعمير الدير، واستقبال الزائرين، مما جعله مقصدًا للعديد من الأقباط من داخل مصر وخارجها.

صلاة التجنيز بحضور الأساقفة والرهبان في جبل إخميم

وأقيمت صلوات التجنيز للأب المنتقل في تمام الساعة الخامسة من مساء أمس، في دير السيدة العذراء بجبل إخميم، ودفن جسده في طافوس الدير.

ترأس الصلاة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، بمشاركة عدد من كهنة إيبارشية إخميم وساقلته، ووفود من رهبان أديرة القديس الأنبا شنودة الغربي بسوهاج، والأنبا توماس بساقلته، والمحرق بأسيوط، والأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وعُرف الأب القمص أرسانيوس بدماثة خلقه وروحه الوديعة، وكان مثالًا للراهب الأمين الذي تاجر بوزناته، فترك أثرًا طيبًا في قلوب محبيه، وفي كل موضع خدم فيه.

ورحل جسده عن العالم، لكن تبقى سيرته الطيبة وذكراه المباركة حية في الكنيسة، وشاهدة على أمانته.