شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي تهيب بطلاب المرحلة الأولى سرعة تسجيل رغباتهم بموقع التنسيق الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجميع طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ضرورة الإسراع في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة من انتهاء المرحلة.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التخلف عن تسجيل الرغبات خلال الفترة المُخصصة للمرحلة الأولى، يُفقد الطالب المنافسة على الأماكن المتاحة في هذه المرحلة، ويتم تنسيقه لاحقًا على الأماكن المتبقية فقط في المرحلة الثانية، ويضطره إلى اختيار تخصص لا يتوافق مع تطلعاته.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التزام الطلاب بالتوقيت الزمني المُعلن للمرحلة الأولى، والتي من المقرر أن تنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل على مدار الساعة، ويُتاح الدخول عليه من خلال الرابط:-

www.tansik.digital.gov.eg

كما أشار المتحدث الرسمي إلى استمرار تقديم الدعم الفني للطلاب من خلال معامل الحاسب الآلي المتوفرة بالجامعات الحكومية، لمساعدتهم على تسجيل الرغبات بطريقة صحيحة وآمنة.