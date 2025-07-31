شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنهى خدمة سائق ومساعده بعد اصطدام قطار برصيف محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

تابعت هيئة السكة الحديد نتائج التحقيقات فى واقعة اصطدام جرار القطار رقم 923 بالتصادم الخرساني أثناء دخولة على الرصيف رقم 1 بـ محطة القاهرة في رمسيس.

وقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد استكمال التحقيقات إنهاء خدمة كل من السائق تامر أحمد حافظ بدوي، ومساعده سامي بيومي حسن مصطفي، نتيجة مخالفة تعليمات التشغيل والدخول على الرصيف بسرعة عالية، مما أدى إلى حدوث التصادم ووقوع بعض التلفيات بعربة القوي والتصادم الخرسانى، الأمر الذى كاد يسبب حدوث حريق بالمحطة وتهديد أمن وسلامة المواطنين.