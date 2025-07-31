شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «100 يوم صحة» تقدم 23.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 15يوما والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 23 مليونًا و504 آلاف و636 خدمة طبية مجانية خلال خمسة عشر يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت يومي 28 و29 من الشهر الجاري، 4 ملايين و145 ألفًا و555 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكامليٌ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو مليون و912 ألفًا و328 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 827 ألفًا و792 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 236 ألفًا و416 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 185 ألفًا و673 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 87 ألفًا و491 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 13 ألفًا و928 خدمة، كما قدّمت الحملة 463 ألفًا و502 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 13 ألفًا و29 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 197 ألفًا و262 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 38 ألفًا و858 قرار علاج على نفقة الدولة، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 11 ألفًا و5 خدمات.

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ158 ألفًا و271 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.