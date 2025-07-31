شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. تحذير عاجل لطلاب الثانوية عند تسجيل الرغبات - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتيسير على الطلاب في تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، تواصل الوزارة جهودها لتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم خلال مراحل التنسيق المختلفة، وذلك من خلال حملة توعوية متكاملة.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، واختيار رغباتهم بدقة عند الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك مع انطلاق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح الدليل أن هناك خطأ شائع بنسيان الطالب حفظ الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى مشددة على ضرورة عدم نسيان الطالب حفظ الرغبات قبل غلق موقع التنسيق الإلكترونى وعلى الطالب الانتباه والضغط على علامة الحفظ.