انتخابات مجلس الشيوخ.. مواعيد اقتراع المصريين المقيمين بالخارج - الخليج 365

24 ساعة تفصلنا عن أول أيام الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي من المقرر اجرائها يومي الأول والثاني من أغسطس المقبل.

وتفتح السفارة المصرية في ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا، أبوابها فى تمام الساعة 9 صباحا بتوقيت نيوزيلندا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذى يوافق الساعة 12 صباحا يوم الجمعة، وذلك وفقاً لفارق التوقيت مع مصر والمقدر بـ 11 ساعة تقريبا، بينما ستكون أخر سفارة مصرية تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تجرى خلال الأول والثاني من أغسطس المقبل.

تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية. الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم .