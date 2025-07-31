شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى وزير دفاع جمهورية إيطاليا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضىالخميس، 31 يوليو 2025 10:26 ص
التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى جويدو كروسيتو وزير دفاع جمهورية إيطاليا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.
تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
حضر اللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية .
