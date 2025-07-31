الارشيف / أخبار مصر

الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى وزير دفاع جمهورية إيطاليا - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضى

الخميس، 31 يوليو 2025 10:26 ص

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى جويدو كروسيتو وزير دفاع جمهورية إيطاليا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

 تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

 حضر اللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية .


