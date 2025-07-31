شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية مشيدا بالعلاقات المصرية - الأمريكية: تمتد لأكثر من 4 عقود - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، خلال لقائه بواشنطن مع السيناتور "كريس كونز" زعيم الأقلية باللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، بخصوصية العلاقات المصرية - الأمريكية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، والتفاعل النشط بين مصر والكونجرس.

وأبرز الوزير بدر عبد العاطي الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما أشار وزير الخارجية إلى الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، مشددًا على الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث استعرض الوزير محددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، مبرزًا الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وأهمية الإسراع في برامج التعافي المبكر بما يمهد لعملية إعادة الإعمار.

وشدد الوزير على ضرورة إيجاد أفق سياسي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وعلى صعيد تطورات الأوضاع في السودان، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي علي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.

وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، واطلع السيناتور الأمريكى على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.

وأوضح ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.. وأكد أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائى.