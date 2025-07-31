شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية بمحافظات الصعيد - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات السكنية والبنية الأساسية والتطوير بعدة مدن بالصعيد، والتي شملت مد شبكات مرافق مياه شرب وصرف صحي بمناطق قطع أراضٍ سكنية للمواطنين، وتنفيذ وحدات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومشروع "ديارنا" السكني، وغيرها من المشروعات، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية وتقارير عن المشروعات.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمدن الصعيد الجديدة، وذلك في إطار تلبية مختلف احتياجات أهالينا بالصعيد وتحقيق التنمية المطلوبة.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدن الصعيد، ولا سيما المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشدداً على تكثيف الجولات الميدانية بمواقع العمل وتذليل أي عقبات والالتزام بجودة تنفيذ الأعمال والجداول الزمنية للتنفيذ.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، ومسئولو الجهاز، عدداً من المشروعات الحيوية بالمدينة، والتي شملت أعمال مرافق التوسعات الشمالية الغربية للمدينة بمنطقه 1304 أفدنة، المجاورات (الأولى والثانية والثالثة)، وبها قطع أراضي إسكان متوسط وإسكان متميز وعمارات سكنية.

وأوضح المهندس ياسر عبدالله، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال المرافق للمجاورتين الأولى والثانية وسيتم تسليمها للمواطنين سبتمبر المقبل، مطالباً الشركات المنفذة بالالتزام بالبرامج الزمنية لسرعة تسليم قطع الأراضي للمواطنين.

وفي سياق متصل، تابع رئيس الجهاز أعمال تنفيذ مشروع عمارات المرحلة الأولى من مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، وأكد على زيادة معدلات الإنجاز للانتهاء من تنفيذ المشروع في الموعد المحدد، بجانب متابعة أعمال تنفيذ توصيل الغاز الطبيعي للمرحلة الأولى بمدينة أسيوط الجديدة.

كما تفقد المهندس ياسر عبدالله رمضان، ومسئولو الجهاز، محطة تنقية مياه الشرب، والتي تُعد من أبرز المشروعات الخدمية في المدينة، وتعمل بطاقة تصميمية 52 ألف م³/يوميًا، لتلبية احتياجات المواطنين من المياه النقية.

وشملت الجولة مبنى المرشحات، ومبنى المروقات، وعنبر الطلمبات، وعنبر الشبة والكلور، والمعمل الرئيسي، كما تفقد رئيس الجهاز أعمال تنسيق الموقع العام بمنطقة 375 فدانا، بتوسعات جنوب شرق المدينة، والتي تشمل زراعة الأشجار، وأعمال تنسيق الموقع، وتجميل المحاور.

واختتم رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، جولته بتفقد أعمال التشطيبات لعمارات "سكن لكل المصريين" بمنطقة 26 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية، حيث شدد على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع، مع مراعاة معايير الجودة في التشطيبات والمرافق.

بدوره، تفقد المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة اعمال التطوير والتنسيق بمنطقة الإسكان العائلي الأولى حيث تابع أعمال تركيب البردورات والأرصفة بالمنطقة.

وأوضح أنه تم البدء في أعمال التطوير بمنطقتي ابنى بيتك الثانية و العائلى، مضيفاً أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير سوف يتم البدء فى مناطق أخرى.

وتفقد مسئولو جهاز مدينة أخميم الجديدة، أعمال تنفيذ طبقات الأسفلت بمناطق الإسكان الاجتماعي، والتي تشمل: أعمال الفرمة، طبقة الأساس، طبقة MCO، والطبقة الأسفلتية النهائية، وذلك للتأكيد على انتظام الأعمال وتحقيق أفضل النتائج.

وشدد المهندس مصطفى هارب رئيس الجهاز، على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة وأصول الصناعة في التنفيذ، والبرنامج الزمني المعتمد، مؤكدًا أن هذه الأعمال تمثل خطوة مهمة لتحسين شبكة الطرق داخل المدينة، وتسهيل الحركة المرورية، ورفع مستوى جودة الحياة لسكان المدينة.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس مصطفى هارب – رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، أعمال التشغيل والصيانة بمحطة المياه بالمدينة، وشملت الجولة التفقدية محطة المياه النقالي المقامة على مساحة ٢٥٠٠ م²، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠٠٠ م³/يوم، بالإضافة إلى محطة الرفع (البوستر) والخط النقال، وذلك لمتابعة الأعمال الفنية الجارية لرفع كفاءة المحطة وضمان جودة المياه المنتجة.

وأكد المهندس مصطفى هارب، ضرورة المتابعة اليومية لمنظومة المياه داخل المدينة، ورفع كفاءة تشغيل المحطات، والتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية في أعمال المعالجة والصيانة، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة في مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وفي الإطار ذاته، تابع المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق بالحى السكنى الأول بالمدينة، وذلك ضمن مشروع صيانة الطرق، مشدداً على الشركة المنفذة بالالتزام بالمواصفات المتفق عليها والجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروع.

وتفقد المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أعمال الزراعة والتجميل بالحي السكني الأول والحي السكني الثاني، موجهاً بتكثيف أعمال الزراعة وزيادة المغطيات والأشجار بالمناطق الخضراء والجزر والميادين والطرق الرئيسية وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري بالمدينة.

كما وجه الشركات المنفذة بالالتزام بأعلى معايير الجودة والاهتمام بالري بالطرق الحديثة وفى الأوقات المحددة لرى المسطحات الخضراء وقص ونظافة النجيل بصفة مستمرة لضمان جودة تنسيق الموقع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد رئيس الجهاز، على الشركة المختصة بنظافة والصيانة الدورية لعمارات الإسكان الاجتماعي بالحي السكني الأول والحي السكني الثاني بالالتزام بجدول أعمال النظافة وتفريغ صناديق القمامة يومياً وتعقيم الصناديق بصفة مستمرة وذلك حفاظاً على صحة وسلامة سكان المدينة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.