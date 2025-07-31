شكرا لقرائتكم خبر عن “الجبهة الوطنية”: مصر صخرة الصمود ودرع الأمة ونقف خلف الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

نظّم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، دعمًا للمستشار أحمد العادلي، مرشح الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط حضور جماهيري واسع ومشاركة لافتة من أبناء المحافظة، تأكيدًا على الالتفاف الشعبي حول الحزب ومرشحيه.

وفي كلمته، قال اللواء صلاح شوقي، أمين الحزب بسوهاج، إن “مصر كانت وستظل الدرع الحامي لأشقائها، ولا تزال تقدم الغالي والنفيس دعمًا للقضية الفلسطينية”، مشيرًا إلى أن الحزب يصطف مع الأحزاب الوطنية في لحظة فارقة تتطلب التكاتف والوعي بخطورة المرحلة.

وأكد شوقي أن الحزب يدعم المستشار أحمد العادلي، ابن العائلة القضائية العريقة، ليكون صوتًا معبرًا عن أبناء سوهاج داخل مجلس الشيوخ، داعيًا جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات واستدعاء واجب الضمير الوطني.

من جانبه، عبّر المستشار أحمد العادلي عن اعتزازه بانتمائه لعائلة قدمت أول شهيد طبيب مصري في معارك فلسطين عام 1948، الشهيد محمد العادلي، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل السير على درب التضحيات دفاعًا عن الكرامة العربية والحق الفلسطيني.

وقال العادلي: “نحن أبناء من ضحى من أجل فلسطين، واليوم نقف خلف قائد يواصل حماية إرادة الوطن، الرئيس السيسي، صخرة هذا الوطن وحارس استقراره”.

من جانبه، قال الدكتور محمود مسلم، أمين الإعلام بالحزب، إن مصر لا تقبل إملاءات من أحد، وتتحرك بثقة في ملفاتها الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القيادة المصرية تتعامل مع هذا الملف من منطلق وطني وتاريخي، وأن الشعب المصري بوعيه واصطفافه خلف دولته يضرب أروع الأمثلة في الثبات والدعم الصادق.

وشهد المؤتمر حضور عدد من قيادات الحزب، في مقدمتهم اللواء أحمد ضيف صقر، رئيس أمانة إدارة الأزمات، واللواء قاسم حسين، أمين التواصل الجماهيري، والدكتور محمود مسلم، أمين الإعلام، واللواء صلاح شوقي، أمين الحزب بسوهاج، والنائب جابر الطويقي، أمين التنظيم، والدكتورة منال ماهر، أمين مساعد العضوية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأبناء المحافظة.

ويأتي مؤتمر سوهاج ضمن سلسلة الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب استعدادًا للاستحقاق الانتخابي، في إطار خطة تواصل مباشر مع المواطنين، تستهدف التأكيد على دعم الحزب للدولة المصرية وقيادتها السياسية، وحرصه على تقديم مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرة على التعبير عن نبض الشارع المصري.



جانب من مؤتمر الجبهة الوطنية